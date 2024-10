Crosetto: nessun gelo con Meloni. “Il cellulare? Una prassi” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – gelo tra Giorgia Meloni e il ministro Guido Crosetto? È netta la smentita del reponsabile della Difesa. E affida la sua spiegazione ai social. “Oggi leggo su alcuni quotidiani che faccio posare i telefonini a chi entra nel mio ufficio alla Difesa e non vado ai Cdm per chissà quali motivi”. Comincia così l’intervento su “X” del ministro. Le parole di Guido Crosetto “1) La prassi di lasciare il cellulare prima di entrare nell’ufficio del ministro, alla Difesa, fu introdotta da Elisabetta Trenta - precisa Crosetto -. Lorenzo Guerini la trovò e la mantenne. Io la trovai in eredità da lui e la lasciai continuare. 2) Non in tutti i Cdm ci sono argomenti che riguardano la Difesa e non possono essere fissati tenendo conto delle agende, degli impegni istituzionali od internazionali di ogni ministro. Quotidiano.net - Crosetto: nessun gelo con Meloni. “Il cellulare? Una prassi” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 –tra Giorgiae il ministro Guido? È netta la smentita del reponsabile della Difesa. E affida la sua spiegazione ai social. “Oggi leggo su alcuni quotidiani che faccio posare i telefonini a chi entra nel mio ufficio alla Difesa e non vado ai Cdm per chissà quali motivi”. Comincia così l’intervento su “X” del ministro. Le parole di Guido“1) Ladi lasciare ilprima di entrare nell’ufficio del ministro, alla Difesa, fu introdotta da Elisabetta Trenta - precisa-. Lorenzo Guerini la trovò e la mantenne. Io la trovai in eredità da lui e la lasciai continuare. 2) Non in tutti i Cdm ci sono argomenti che riguardano la Difesa e non possono essere fissati tenendo conto delle agende, degli impegni istituzionali od internazionali di ogni ministro.

