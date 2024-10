Condannato De Pasquale. "Ha nascosto le prove" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Otto mesi all'ex aggiunto e a Spadaro per avere rifiutato le carte che dimostravano l'innocenza di Eni. La difesa: lesa l'autonomia del pm Ilgiornale.it - Condannato De Pasquale. "Ha nascosto le prove" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Otto mesi all'ex aggiunto e a Spadaro per avere rifiutato le carte che dimostravano l'innocenza di Eni. La difesa: lesa l'autonomia del pm

Nascose le prove - condannato il pm Fabio De Pasquale - Otto mesi di carcere all'ex procuratore aggiunto di Milano per aver nascosto atti che scagionavano i vertici Eni accusati di aver pagato tangenti in Nigeria. Condannato anche il suo ex braccio destro Sergio Spadaro. (Ilgiornale.it)