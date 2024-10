Condanna definitiva per Alberto Scagni: 24 anni e 6 mesi per aver ucciso la sorella Alice (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rigettato il ricorso della difesa dell'uomo. La Cassazione ha confermato la Condanna a 24 anni e 6 mesi Ilgiornale.it - Condanna definitiva per Alberto Scagni: 24 anni e 6 mesi per aver ucciso la sorella Alice Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rigettato il ricorso della difesa dell'uomo. La Cassazione ha confermato laa 24e 6

Omicidio Alice Scagni - la Cassazione conferma la condanna a 24 anni per il fratello - La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati difensori di Alberto Scagni, confermando così la condanna a 24 anni e 6 mesi per l’omicidio della sorella Alice Scagni. Secondo i legali, questa condizione psicologica non sarebbe compatibile con la premeditazione, poiché un’azione pianificata richiede lucidità e capacità organizzativa, elementi che contrasterebbero con la ... (Thesocialpost.it)

Alice Scagni uccisa con 20 coltellate dal fratello Alberto - il killer condannato a 24 anni e 6 mesi - Alberto Scagni condannato a 24 anni e sei mesi: ora è arrivata la condanna definitiva. L'uomo, il primo maggio 2022, uccise la sorella Alice - con venti coltellate - sotto casa a Genova di... (Leggo.it)

