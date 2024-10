Liberoquotidiano.it - "Come il portiere di un palazzo che...": Milan, Paulo Fonseca umiliato da Pupi Avati | Guarda

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo il derby della Madonnina vinto negli ultimi minuti contro l'Inter, ilsembrava aver dimenticato il brutto inizio di stagione in campionato. Ma sono bastate le sconfitte contro Liverpool, Beyer Leverkusen e Fiorentina per mettere Paolodi nuovo al centro della bufera mediatica. Complice il boicottaggio di alcuni giocatori - basti pensare a Rafa Leao e Theo Hernandez, il tecnico rossonero è quanto mai in discussione. Cosìil suo principale promotore Zlatan Ibrahimovic. E,se ciò non bastasse, la società non è ancora intervenuta per difendere il proprio allenatore. "La cosa più inquietante delè Ibrahimovic, che sta fisso in tribuna ma di cui non capisco il ruolo. Mi fa una tenerezza infinita da questo punto di vista".