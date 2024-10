Lapresse.it - Cissy Houston morta a 91 anni, addio alla mamma di Whitney

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’a 91, cantante soul e gospel oltre chedisi è spenta nella sua casa nel New Jersey circondata dall’affetto dei suoi cari. Lottava contro l’Alzheimer ed era in cura in una clinica, secondo quanto fatto sapere dsua nuora Pat all’Associated Press. Nella sua lunga carriera,ha vinto due Grammy e si è esibita con star del calibro di Aretha Franklin ed Elvis Presley. “I nostri cuori sono pieni di dolore e tristezza. Perdiamo la matriarca della nostra famiglia”, ha detto Pat. “è stata una figura forte e imponente nelle nostre vite. Una donna di profonda fede e convinzione, che si preoccupava molto della famiglia e della comunità. La sua carriera di oltre sette decenni nella musica e nell’intrattenimento rimarrà nei nostri cuori”.