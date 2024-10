Sport.quotidiano.net - Capitan Bianchi scalpita per rientrare: "La Robur può migliorare ancora"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ha sofferto in tribuna, (foto) a saltare Siena-Seravezza per infortunio. Ilo sta spingendo per tornare a disposizione il prima possibile e accompagnare lasempre più lontano. Intanto sono 13 i punti conquistati in cinque partite, validi il primato in solitaria. "E’ stata un’ottima partenza – sottolinea– abbiamo tenuto un buon ruolino di marcia e abbiamoampi margini di miglioramento soprattutto per quanto riguarda il gioco e le occasioni da produrre. Sono fiducioso: dall’anno scorso siamo rimasti in tanti, ma sono arrivati anche diversi ragazzi nuovi, ci sono da trovare un po’ di connessione, un po’ di coraggio, un po’ di fiducia. Con l’avanzare del campionato cresceremo". Queste stesse parole, il centrocampista, le aveva pronunciate all’inizio della passata stagione e furono ‘profetiche’.