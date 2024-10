Calcio Alessandro Matri torna a giocare | ha firmato con una squadra di Seconda Categoria

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

All'età di 40 anni, quattro stagioni dopo aver annunciato il ritiro dal calcio professionistico, è pronto a tornare in campo. L'ex attaccante di Juventus e Milan – che vanta ben 344 partite e 92 gol in Serie A, oltre a 7 presenze (e un gol) con la maglia dell'Italia – ripartirà dalla Serie D. Lo farà vestendo la maglia dell'Asd Graffignana 2013, club lombardo. "È un onore accogliere in rosa un giocatore di questo calibro, che farà parte della rosa della prima squadra per questa stagione!" si legge in un post sui social.