“Cacciato, provvedimento necessario”. Bufera al Grande Fratello, si è messo nei guai da solo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A meno di un mese dall’inizio del Grande Fratello, il concorrente milanese Lorenzo Spolverato continua a far parlare di sé, attirando critiche per diversi episodi controversi. In particolare, i suoi comportamenti verso le donne della Casa hanno scatenato numerose discussioni. Fin dall’inizio, Lorenzo aveva stabilito una forte connessione con Shaila, ex velina, ma il loro rapporto si è rapidamente incrinato a causa di una scenata di gelosia da parte del modello. Questo atteggiamento, giudicato possessivo, ha portato Shaila ad allontanarsi e a cercare maggiore complicità con Javier, facendo emergere le prime critiche nei confronti di Lorenzo. Dopo l’allontanamento di Shaila, Lorenzo ha iniziato a legare con Helena Prestes, la quale si è affezionata rapidamente a lui. Tuttivip.it - “Cacciato, provvedimento necessario”. Bufera al Grande Fratello, si è messo nei guai da solo Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A meno di un mese dall’inizio del, il concorrente milanese Lorenzo Spolverato continua a far parlare di sé, attirando critiche per diversi episodi controversi. In particolare, i suoi comportamenti verso le donne della Casa hanno scatenato numerose discussioni. Fin dall’inizio, Lorenzo aveva stabilito una forte connessione con Shaila, ex velina, ma il loro rapporto si è rapidamente incrinato a causa di una scenata di gelosia da parte del modello. Questo atteggiamento, giudicato possessivo, ha portato Shaila ad allontanarsi e a cercare maggiore complicità con Javier, facendo emergere le prime critiche nei confronti di Lorenzo. Dopo l’allontanamento di Shaila, Lorenzo ha iniziato a legare con Helena Prestes, la quale si è affezionata rapidamente a lui.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - le Non è la Rai inciuciano su Amanda e Javier - Le Non è la Rai hanno inciuciato, come loro solito nella notte, avanzando l'ipotesi che tra Amanda e Javier potrebbe esserci dell'interesse L'articolo Grande Fratello, le Non è la Rai inciuciano su Amanda e Javier proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

“È cotta di lui”. Grande Fratello - il pubblico ha notato. E lei si sbottona sul bel concorrente - “Anzi, c’è un’altra cosa che mi rimarrà con piacere della Casa: nonostante la differenza d’età mi chiamavano “zia” e non “nonna”, anche quella è una bella conquista!”. Infatti Shaila lo ha capito, si è svegliata un attimo e ha mandato via Lorenzo. Così come Lorenzo che urla, strepita, alza sempre il volume”. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - ex concorrente contro Alfonso Signorini : “Cacciata dalla casa con le pantofole e il pigiama” - Lo sfogo della giornalista è proseguita con la foto del conduttore, la quale è stata “tritata” in un gesto simbolico che non nasconde la sua amarezza ancora oggi. Grande Fratello: Alda D’Eusanio rompe il silenzio In molti ricorderanno l’edizione del Grande Fratello in cui partecipò Alda D’Eusanio. Mentre proseguono le dinamiche del Grande Fratello, l’attenzione dei media si focalizza su ciò che ... (Anticipazionitv.it)