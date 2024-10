Violenta pioggia su Caserta, allagamenti nei sottopassi e traffico in tilt (Di martedì 8 ottobre 2024) La forte pioggia che si sta abbattendo in questi minuti sulla città di Caserta sta già provocando i primi disagi. Da quanto segnalato da diversi automobilisti il sottopasso che collega il secondo tratto di viale Lincoln con la frazione ex Saint Gobain si sarebbe già completamente allagato Casertanews.it - Violenta pioggia su Caserta, allagamenti nei sottopassi e traffico in tilt Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La forteche si sta abbattendo in questi minuti sulla città dista già provocando i primi disagi. Da quanto segnalato da diversi automobilisti il sottopasso che collega il secondo tratto di viale Lincoln con la frazione ex Saint Gobain si sarebbe già completamente allagato

