Treni, linea La Spezia-Pisa: prende fuoco motrice a Montignoso. Ritardi e cancellazioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Trenitalia comunica sui propri canali web che la circolazione è fortemente rallentata e viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario

Guasto alla linea elettrica - treni fermi tra Saronno e Milano Bovisa : mattinata di passione per migliaia di pendolari - Via Saronno, infatti, giungono a Milano le linee Fnm sia da Varese sia da Como. E' un avviso di 'Grave Criticità', da bollino rosso, quello diramato questa notte alle 4. 30 da Trenord. L'orario di punta del mattino è tuttavia ormai compromesso. Il guasto nella stazione di Garbagnate

Treni caos - linea Roma-Firenze : guasto a Orte - ritardi di oltre un'ora sull'alta velocità - Ennesima giornata nera per chi ha dovuto viaggiare in treno. 5 ottobre 2024, la circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Roma-Firenze è stata fortemente rallentata dalle 18 per un guasto a un treno Italo nei pressi di Orte