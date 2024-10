Torna il Fashion Festival a La Reggia Designer Outlet (Di martedì 8 ottobre 2024) Con l’autunno Torna puntuale l’appuntamento con il Fashion Festival, uno dei momenti più attesi dell’anno a La Reggia Designer Outlet di Marcianise previsto per domenica 13 ottobre, in contemporanea con gli altri centri McArthurGlen italiani di Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle Casertanews.it - Torna il Fashion Festival a La Reggia Designer Outlet Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Con l’autunnopuntuale l’appuntamento con il, uno dei momenti più attesi dell’anno a Ladi Marcianise previsto per domenica 13 ottobre, in contemporanea con gli altri centri McArthurGlen italiani di Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle

Khy torna in pista : il brand fashion di Kylie Jenner lancia una collezione size-inclusive con Antonin Tron - L’obiettivo della collezione è garantire che ogni pezzo trasmetta una sensazione di femminilità sofisticata e di comfort. Kylie Jenner ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione, sottolineando quanto si senta sicura di sé quando indossa i pezzi di Atlein. Kylie Jenner continua a far ... (Metropolitanmagazine.it)

Milano Fashion Week - i look dei vip : torna Chiara Ferragni - . it. La Milano Fashion Week si è conclusa in grande stile con i Cnmi Sustainable Fashion Awards, noti anche come gli “Oscar Green” della moda, che premiano il lavoro dietro le quinte dell’industria, valorizzando l’impegno verso la sostenibilità. tigioso Teatro alla Scala ha ospitato ... (Dailynews24.it)

Chiara Ferragni alla Fashion Week di Milano : “Sono pronta a tornare” - poi la stoccata all’ex marito | VIDEO - Chiara Ferragni a Milano (CityRumors. In attesa che tutto torni com’era prima. Questo il nuovo mantra di Chiara Ferragni, la quale dopo un’estate di assestamento e tensioni, è determinata a riprendersi la scena. Almeno in parte. Una sfilata alla volta tornerà a popolare le prime pagine dei ... (Cityrumors.it)