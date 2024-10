Sinner-Shelton in tv | data orario canale diretta e streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Jannikse la vedrà contro Bennel quarto turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Ha potuto godere di un paio di giorni di riposo il numero uno al mondo, che dopo la pioggia caduta in gran quantità sulla metropoli cinese ora conosce finalmente il nome del suo avversario. Bensi è infatti sbarazzato in due set di Roberto Carballes Baena e contenderà al nostro portacolori un posto nei quarti di finale. I due si affrontarono, sempre negli ottavi, proprio un anno fa, con vittoria dello statunitense per 7-6 al terzo nei confronti di unche era reduce dal titolo a Pechino. Si tratta anche dell’unica vittoria dicontro l’azzurro, che da allora ha vinto le successive tre partite senza mai perdere un set.