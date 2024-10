Pizzaiolo ucciso a Crotone, indagato per omicidio il poliziotto che ha sparato (Di martedì 8 ottobre 2024) È stato indagato per omicidio il poliziotto che ieri a Crotone ha ucciso il 44enne Francesco Chimirri durante una violenta colluttazione. A rendere nota l’apertura delle indagini è stato il procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia, il quale ha spiegato che gli accertamenti in corso non si limitano esclusivamente all’operato del poliziotto, ma riguardano Pizzaiolo ucciso a Crotone, indagato per omicidio il poliziotto che ha sparato L'Identità. Lidentita.it - Pizzaiolo ucciso a Crotone, indagato per omicidio il poliziotto che ha sparato Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) È statoperilche ieri ahail 44enne Francesco Chimirri durante una violenta colluttazione. A rendere nota l’apertura delle indagini è stato il procuratore della Repubblica di, Giuseppe Capoccia, il quale ha spiegato che gli accertamenti in corso non si limitano esclusivamente all’operato del, ma riguardanoperilche haL'Identità.

