Overtourism e Coolcation: viaggia (bene) chi fugge dalla folla e dal caldo (Di martedì 8 ottobre 2024) Life&People.it “Il problema numero uno per gli italiani è la salvezza dell’industria nazionale: il Turismo” scriveva l”avveduto Jean-Paul Sartre nel 1951. Oggi, ai tempi dell’ Overtourism, del cambiamento climatico, della crisi idrica ed energetica, del rinnovo delle concessioni balneari, delle mucillaggini il problema è diventato emergenza, da risolvere assolutamente in fretta alla luce dell’evoluzione dei tanti macroscenari collegati ai fenomeni turistici. In autunno poi, periodo di bilanci turistici, l’indice è sempre puntato sul sovraffollamento delle destinazioni, sulla Coolcation e sull’eccessivo grado di esposizione mediatica o turistificazione di certe località, fenomeni che generano allarmismo nelle amministrazioni locali, malcontento nella popolazione residente e influenzano le tendenze di viaggio dei futuri viaggiatori. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) Life&People.it “Il problema numero uno per gli italiani è la salvezza dell’industria nazionale: il Turismo” scriveva l”avveduto Jean-Paul Sartre nel 1951. Oggi, ai tempi dell’, del cambiamento climatico, della crisi idrica ed energetica, del rinnovo delle concessioni balneari, delle mucillaggini il problema è diventato emergenza, da risolvere assolutamente in fretta alla luce dell’evoluzione dei tanti macroscenari collegati ai fenomeni turistici. In autunno poi, periodo di bilanci turistici, l’indice è sempre puntato sul sovrafmento delle destinazioni, sullae sull’eccessivo grado di esposizione mediatica o turistificazione di certe località, fenomeni che generano allarmismo nelle amministrazioni locali, malcontento nella popolazione residente e influenzano le tendenze di viaggio dei futuritori.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Overtourism e Coolcation : viaggia (bene) chi fugge dalla folla e dal caldo - Una soluzione: le cosiddette dupes destinations Sono solo esperimenti volti in genere a responsabilizzare i turisti e a sensibilizzare l’opinione pubblica verso questo fenomeno che non è legato unicamente al numero di turisti in entrata e in uscita ma coinvolge aspetti più ampi che riguardano l’aumento dei costi, gli squilibri ambientali o la crisi abitativa delle aree interessate. (Lifeandpeople.it)