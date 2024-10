Liberoquotidiano.it - "Non sono Biden", Harris tra lealtà e distanza a un mese da elezioni Usa

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Washington, 7 ott. (Adnkronos) - Tra le battute più apprezzate fatte da Kamaladurante il dibattito presidenziale di settembre, al primo posto figura "Chiaramente, nonJoe". A ricordarlo, citando una ricerca interna al team, è la Cnn in un articolo che spiega come la vicepresidente stia cercando di raggiungere un difficile equilibrio tra giusto spazio personale ed eccessiva presa didaverso il presidente e rischi per la vittoria. Equilibrio tanto più difficile per una vicepresidente che deve trovare risposte per elettori desiderosi di cambiamenti, fare fronte a repubblicani che rispondono a ogni sua nuova proposta chiedendole perché non l'abbia già attuata e restare all'ombra di un presidente in carica i cui numerisaliti in alcuni dei collegi di cui ha maggiormente bisogno.