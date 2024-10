Maria Vittoria è la preferita del pubblico e Yulia non ne sembra felice: “Ho più contenuti di lei” (VIDEO) (Di martedì 8 ottobre 2024) Al Grande Fratello Maria Vittoria è risultata la preferita, ma Yulia è parsa decisamente contrariata: "Ho più contenuti" L'articolo Maria Vittoria è la preferita del pubblico e Yulia non ne sembra felice: “Ho più contenuti di lei” (VIDEO) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Maria Vittoria è la preferita del pubblico e Yulia non ne sembra felice: “Ho più contenuti di lei” (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Al Grande Fratelloè risultata la, maè parsa decisamente contrariata: "Ho più" L'articoloè ladelnon ne: “Ho piùdi lei” () proviene da Novella 2000.

