Ilfattoquotidiano.it - Luci da stadio, rete anti-squalo, bagnini in spiaggia anche di notte: così Dubai argina la fuga dei turisti per il caldo

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Decine, anzi, centinaia di persone in, castelli di sabbia, bimbi felici e genitori rilassati. Pur essendo ottobre, è una situazione che, a, lì dove l’estate dura sei mesi, non appare affatto strana. Ma se si considera che questa folla di bagnappare, sovente, dopo le 23, ecco, dunque, che sorge il dubbio: perché? Semplice, è a partire dalle ore notturne che le temperature scendono drasticamente, passando dai soffoc40 gradi giornalieri ai 30 gradi, decisamente più sostenibili per i cittadini e. Ed è proprio questo il motivo per cui la città, che conta più di 3,5 milioni di abit, ha preso provvedimenti, garantendo la massima sicurezza possibile per permettere a chiunque di frequentare ladi24 su 24, reti-squali, un impianto di illuminazione all’avanguardia.