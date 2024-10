Fanpage.it - La Tre Valli Varesine parte sotto la pioggia poi viene sospesa, Pogacar: “Non vedevo dove si andava”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Per la prima volta in 103 anni la Trecancellata per maltempo, troppo pericoloso proseguirelatorrenziale. "Se non puoi correre, non puoi correre: aspettavamo solo le prime cadute", il commento del campione del mondo. Che poi halineato: "Ho visto le lacrime negli occhi degli organizzatori, ma sono loro grato per la decisione presa"