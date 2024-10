La direttrice di Sollicciano: “Transessuali in carcere? Spero non tornino”. Polemica in Comune (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – “A Sollicciano Spero che i detenuti Transessuali non ritornino”. A dirlo è stata la direttrice del penitenziario fiorentino, Antonella Tuoni, nel corso della commissione d’inchiesta in Palazzo Vecchio che si è tenuta ieri. Una posizione che ha sollevato alcune polemiche. “Non è che non li vogliamo a prescindere – ha specificato poi Tuoni –, ma già la gestione della popolazione carceraria a Sollicciano è molto difficile, e avere detenuti Transessuali potrebbe peggiore la situazione, perché hanno amplificati i problemi delle donne e degli uomini. Sono la tipologia di più complicata da gestire”. Nessun pregiudizio, tiene a sottolineare Tuoni, ma una questione di strumenti e spazi adeguati per accogliere una ’categoria’ di “reclusi che già in passato hanno creato molti problemi”. Lanazione.it - La direttrice di Sollicciano: “Transessuali in carcere? Spero non tornino”. Polemica in Comune Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – “Ache i detenutinon ri”. A dirlo è stata ladel penitenziario fiorentino, Antonella Tuoni, nel corso della commissione d’inchiesta in Palazzo Vecchio che si è tenuta ieri. Una posizione che ha sollevato alcune polemiche. “Non è che non li vogliamo a prescindere – ha specificato poi Tuoni –, ma già la gestione della popolazione carceraria aè molto difficile, e avere detenutipotrebbe peggiore la situazione, perché hanno amplificati i problemi delle donne e degli uomini. Sono la tipologia di più complicata da gestire”. Nessun pregiudizio, tiene a sottolineare Tuoni, ma una questione di strumenti e spazi adeguati per accogliere una ’categoria’ di “reclusi che già in passato hanno creato molti problemi”.

