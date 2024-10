Kadir, il santone del Salento: una sua adepta gira nuda per il paese (Di martedì 8 ottobre 2024) Kadir è un sedicente santone che vive a Miggiano, in provincia di Lecce. L’uomo ha creato una comunità i cui Kadir, il santone del Salento: una sua adepta gira nuda per il paese su Perizona.it Perizona.it - Kadir, il santone del Salento: una sua adepta gira nuda per il paese Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di martedì 8 ottobre 2024)è un sedicenteche vive a Miggiano, in provincia di Lecce. L’uomo ha creato una comunità i cui, ildel: una suaper ilsu Perizona.it

Nuova denuncia contro il santone Kadir a Miggiano - la famiglia di una donna denuncia : “Nuda per strada su richiesta del guru” - La comunità, secondo le denunce, deve rispettare le disposizioni dell’uomo. . In altre interviste si è anche definito: “Il sesto angelo dell’Apocalisse”. La procura di Lecce ha aperto un’inchiesta, i carabinieri delegati hanno ascoltato gli ospiti pare che finora non abbiano ravvisato estremi di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ragazza nuda per strada per volere del ‘santone’ Kadir : “Un sacrificio da compiere” - un'altra famiglia denuncia la setta in Salento - L’adepta è una donna di 36 anni che ha lasciato lavoro e famiglia in Sicilia per trasferirsi nel casolare di Miggiano sotto la guida del ‘figlio di Dio’ su cui pende già un’altra denuncia. (Bari.repubblica.it)

