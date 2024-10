Israele, sanzioni Usa a “importanti finanziatori di Hamas”: uno è in Italia (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni su Hamas nel primo anniversario del massacro compiuto il 7 ottobre dello scorso anno contro Israele. Lo ha annunciato ieri il Dipartimento del Tesoro Usa in una nota sul proprio sito web. In particolare, sono stati designati ''tre individui e un ente di beneficenza fittizio che Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno imposto nuovesunel primo anniversario del massacro compiuto il 7 ottobre dello scorso anno contro. Lo ha annunciato ieri il Dipartimento del Tesoro Usa in una nota sul proprio sito web. In particolare, sono stati designati ''tre individui e un ente di beneficenza fittizio che

