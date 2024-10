Iniesta è stato il Federer del calcio, non sudava, era come se non avesse sangue (El Paìs) (Di martedì 8 ottobre 2024) “Andrés Iniesta potrebbe giocare nudo, ovviamente senza scarpe né porte, avendo bisogno solo del pallone con cui ha conquistato il mondo con la sua aura e il calcio di seta”. Comincia così il pezzo che Ramòn Besa dedica a Iniesta nel giorno dell’addio ufficiale (con tanto di conferenza stampa lacrimosa). E’ un pezzo di maniera, ovviamente. Di quelli che andranno benissimo anche come coccodrilli, per quando sarà. Ma è uno dei più belli che leggerete domani su Iniesta, “leggero e sensibile come un uccello, umile fin da bambino, quando era legato vita a quell’enorme albero sul campo di Fuentealbilla”. “Una figura così dolce da invitare a un racconto stucchevole che ha poco a che fare con la sua timidezza e brevità né con il suo calcio sincero”. Ilnapolista.it - Iniesta è stato il Federer del calcio, non sudava, era come se non avesse sangue (El Paìs) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Andréspotrebbe giocare nudo, ovviamente senza scarpe né porte, avendo bisogno solo del pallone con cui ha conquiil mondo con la sua aura e ildi seta”. Comincia così il pezzo che Ramòn Besa dedica anel giorno dell’addio ufficiale (con tanto di conferenza stampa lacrimosa). E’ un pezzo di maniera, ovviamente. Di quelli che andranno benissimo anchecoccodrilli, per quando sarà. Ma è uno dei più belli che leggerete domani su, “leggero e sensibileun uccello, umile fin da bambino, quando era legato vita a quell’enorme albero sul campo di Fuentealbilla”. “Una figura così dolce da invitare a un racconto stucchevole che ha poco a che fare con la sua timidezza e brevità né con il suosincero”.

Barcellona - Iniesta dice addio al calcio - Andrés Iniesta dice addio al mondo del calcio e appende gli scarpini al chiodo in un evento di massa con amici, ex compagni di squadra e tutta la sua famiglia. Il giocatore ha annunciato che diventerà allenatore, anche se deve ancora terminare il corso. . (Lapresse.it)

UFFICIALE – Iniesta dà l’addio al calcio : «Piango per emozione e orgoglio» - Tutte le lacrime che abbiamo versato in questi giorni sono lacrime di emozione e orgoglio, non di tristezza. Ho realizzato il sogno di diventare un calciatore professionista, era quello che desideravo di più». Iniesta e i valori che lo hanno sempre accompagnato CHIARI PRINCIPI – Iniesta ha poi ... (Inter-news.it)

Iniesta in lacrime saluta il calcio ma è un addio con una promessa : “Sentirete ancora parlare di me” - Giornata di saluti e tributi per Andres Iniesta che ha dato il proprio addio ufficiale al calcio. Giocato, perché tra lacrime e commozioni c'è anche stato spazio per una promessa: "Lo sapete, sono un testardo. Ho già iniziato ad allenarmi come tecnico"Continua a leggere . (Fanpage.it)