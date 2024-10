Inchiesta ultras | uno degli arrestati presenta ricorso al Riesame per revocare i domiciliari

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Uno dei 19 soggettinell'ambito dell'sulle curve di Inter e Milan, l'imprenditore Gherardo Zaccagni, hatoal Tribunale deldi Milano perla misuraarrestistabilita nei suoi confronti. Zaccagni è stato sottoposto alla misura cautelare con l'accusa di fabbricazione di documenti falsi e accesso abusivo a sistema informatico, si era avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio dei giorni scorsi davanti al gip Domenico Santoro. Secondo quanto riporta l'Ansa, l'uomo avrebbe versato per circa due anni, come gestore di alcuni parcheggi presso lo stadio Meazza, ai capi ultrà interisti Vittorio Boiocchi e Andrea Beretta circa quattromila euro al mese.: unoalper