Inchiesta ultras carte in arrivo a Roma sul tavolo della procura FIGC

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo la richiesta da parte deltore federale, Giuseppe Chinè, ladi Milano ha in programma di selenzionare i documenti dell’sulle curve milanesi utili per la giustizia sportiva e inoltrarli ala prossima settimana. Lapoi verificherà eventuali condotte “rilevanti” per l’ordinamento sportivo, da parte delle due società o di loro tesserati. Intanto, nell’coordinata dai pmDda Paolo Storari e Sara Ombra, condotta da Polizia e Gdf, saranno ascoltati come primi testimoni – secondo quanto riportato dall’ANSA – l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, il vicepresidente del club Javier Zanetti e il capitano del Milan Davide Calabria. Successivamente potrebbero essere sentiti, sempre come testimoni, il centrocampista interista Hakan Çalhanoglu e anche l’ex difensore nerazzurro, ora al Psg, Milan Skriniar.