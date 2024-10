Anteprima24.it - Immobiliare Campania: salgono canoni affitto, giù prezzi vendita

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl mercatocampano viaggia a due diverse velocità nel terzo trimestre del 2024, con idiche guadagnano il 2,3%, pur raffreddandosi rispetto alla tendenza di crescita dei 12 mesi (+12,5%), mentre idicalano quasi dell’1%, a fronte di un rialzo del 2,6% su base annua. Sono queste le principali evidenze tratte dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale campano ad opera di.it Insights, la proptech company del gruppo di.it, il portaleleader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence. Comprare casa in regione costa, oggi, circa 2.000 euro al metro quadro di media, mentre gli affitti hanno sfondato il tetto dei 10 euro/mq medi.