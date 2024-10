Il Tar sospende l'assegnazione del servizio di refezione scolastica a Bari: accolta la richiesta di Ladisa (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Tar Puglia ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dalla società Ladisa relativa all'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica nelle scuole comunali di Bari.Stop, dunque, all'assegnazione avvenuta nelle scorse settimane, a seguito della gara indetta dal Comune, a Baritoday.it - Il Tar sospende l'assegnazione del servizio di refezione scolastica a Bari: accolta la richiesta di Ladisa Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Tar Puglia ha accolto ladi sospensiva presentata dalla societàrelativa all'aggiudicazione deldinelle scuole comunali di.Stop, dunque, all'avvenuta nelle scorse settimane, a seguito della gara indetta dal Comune, a

