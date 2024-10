Il Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton. “Grazie a loro i computer ora possono imitare memoria e apprendimento” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il premio Nobel per la Fisica 2024 è stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey Hinton “per scoperte fondamentali e invenzioni che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali”. L’Accademia di Svezia ha premiato i due scienziati che, come si legge nella nota, “hanno usato strumenti della Fisica per costruire metodi che hanno aiutato a gettare le basi per il potente apprendimento automatico di oggi. Hopfield ha creato una struttura in grado di memorizzare e ricostruire le informazioni. Hinton ha inventato un metodo che può scoprire autonomamente proprietà nei dati e che è diventato importante per le grandi reti neurali artificiali ora in uso. Anche se i computer non riescono a pensare, le macchine ora possono imitare funzioni come memoria e apprendimento. I premi Nobel 2024 per la Fisica hanno contribuito a rendere possibile tutto questo. Ilfattoquotidiano.it - Il Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton. “Grazie a loro i computer ora possono imitare memoria e apprendimento” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il premioper la2024 è stato assegnato a“per scoperte fondamentali e invenzioni che consentono l’automatico con reti neurali artificiali”. L’Accademia di Svezia ha premiato i due scienziati che, come si legge nella nota, “hanno usato strumenti dellaper costruire metodi che hanno aiutato a gettare le basi per il potenteautomatico di oggi.ha creato una struttura in grado di memorizzare e ricostruire le informazioni.ha inventato un metodo che può scoprire autonomamente proprietà nei dati e che è diventato importante per le grandi reti neurali artificiali ora in uso. Anche se inon riescono a pensare, le macchine orafunzioni come. I premi2024 per lahanno contribuito a rendere possibile tutto questo.

