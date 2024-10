Ho individuato un alunno con BES e DSA, cosa devo fare? Dal verbale, al Piano di Studi Personalizzato. Può essere rivisto durante l’anno? Indicazioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Se ad inizio anno scolastico o durante l'anno, viene individuato uno studente che necessita di un Piano di Studi Personalizzato, il coordinatore di classe o il responsabile del Piano Didattico Personalizzato (PDP) informa il referente d'istituto per gli studenti con DSA e BES. Il passo successivo è il coinvolgimento della famiglia con la quale, insieme al DSA e BES, si discute delle difficoltà dell'alunno, basandosi sulla diagnosi (qualora presente) e le osservazioni della famiglia stessa e dei docenti. Si concordano, quindi, gli strumenti compensativi e le misure dispensative. L'articolo Ho individuato un alunno con BES e DSA, cosa devo fare? Dal verbale, al Piano di Studi Personalizzato. Può essere rivisto durante l’anno? Indicazioni . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Se ad inizio anno scolastico ol'anno, vieneuno studente che necessita di undi, il coordinatore di classe o il responsabile delDidattico(PDP) informa il referente d'istituto per gli studenti con DSA e BES. Il passo successivo è il coinvolgimento della famiglia con la quale, insieme al DSA e BES, si discute delle difficoltà dell', basandosi sulla diagnosi (qualora presente) e le osservazioni della famiglia stessa e dei docenti. Si concordano, quindi, gli strumenti compensativi e le misure dispensative. L'articolo Houncon BES e DSA,? Dal, aldi. Può

