"Ho incontrato Gaber", lo spettacolo al Piccolo Teatro Comico (Di martedì 8 ottobre 2024) Venerdì 11 e sabato 12 ottobre alle 21, al Piccolo Teatro Comico, va in scena "Ho incontrato Gaber", con Rocco Barbaro. "Serio, composto, contenuto, vestito un po’ a cazzo, se non fosse per quella faccia da terrone sembrerebbe di ascoltare Gaber» basterebbero queste poche righe - apparse sulla Torinotoday.it - "Ho incontrato Gaber", lo spettacolo al Piccolo Teatro Comico Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Venerdì 11 e sabato 12 ottobre alle 21, al, va in scena "Ho", con Rocco Barbaro. "Serio, composto, contenuto, vestito un po’ a cazzo, se non fosse per quella faccia da terrone sembrerebbe di ascoltare» basterebbero queste poche righe - apparse sulla

"Un amico vero" è il nuovo film breve del molfettese Giuseppe de Candia - Non c'è dubbio che tornare bambini sia il sogno di ogni adulto, per liberarsi dalle responsabilità e pensare solo a giocare felici. Fin dai primi secondi del trailer, da oggi disponibile online, si ca ... (molfettaviva.it)

Primo sopralluogo al Trasimeno del Commissario per siccità - La possibilità di usare l'acqua dell'invaso di Montedoglio per il Trasimeno è stata uno dei temi al centro del primo sopralluogo, ad una settimana dalla nomina, al lago Trasimeno del Commissario nazio ... (ansa.it)

Bmw Serie 1, la prova de Il Fatto.it – La “piccola” con carattere e idee chiare – FOTO - La piccola, se proprio vogliamo definirla così, ha un bel caratterino. Cambio manuale? Manco per idea. Sedili in pelle? Non se ne parla? Versione elettrica o plug-in? Non nella mia gamma, guarda ai pi ... (ilfattoquotidiano.it)