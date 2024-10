Giornata mondiale della vista: visite oculistiche gratuite ad Avellino e provincia (Di martedì 8 ottobre 2024) il prossimo 10 ottobre 2024 si celebrerà la Giornata mondiale della vista. Per l’occasione l’IAPB Italia Onlus e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione territoriale di Avellino hanno promosso una Giornata di visite oculistiche gratuite, su prenotazione, presso gli ambulatori del Centro Avellinotoday.it - Giornata mondiale della vista: visite oculistiche gratuite ad Avellino e provincia Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) il prossimo 10 ottobre 2024 si celebrerà la. Per l’occasione l’IAPB Italia Onlus e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione territoriale dihanno promosso unadi, su prenotazione, presso gli ambulatori del Centro

Giornata Mondiale della Salute Mentale - al Policlinico di Foggia visite gratuite - In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che ricorre il 10 ottobre, Fondazione Onda Ets coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione. Obiettivo di questa iniziativa, giunta alla sua undicesima... (Foggiatoday.it)

Giornata Mondiale della Vista - un incontro in Humanitas Castelli - OPEN DAY. Organizzato dagli specialisti del Centro Oculistico di Humanitas Castelli in occasione della Giornata Mondiale della Vista, è in programma per sabato 12 ottobre. (Ecodibergamo.it)

Giornata Mondiale Salute Mentale : Fondazione Gemelli e Medicinema presentano “Emozioni al Femminile” - Nel nostro progetto di ricerca l’intervento di cinematerapia prevede una selezione mirata di contenuto filmico e attività pianificate per ridurre i sintomi psichici delle pazienti, rafforzare la resilienza e migliorare la qualità della relazione di coppia”. Ed è importante che a fare da apripista ... (Romadailynews.it)