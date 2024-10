Metropolitanmagazine.it - Gianni Statera, chi era il marito di Alda D’Eusanio: “Troppo forte il dolore, volevo morire”

(Di martedì 8 ottobre 2024)è stato ildi. Il noto sociologo e accademico italiano, ha sempre rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la sua dolce metà. È diventata nota negli Anni ’80 e ’90 per via della sua vicinanza al leader socialista Bettino Craxi, facendo nascere diverse polemiche mentre conduceva il TG2.è laureata in Sociologia all’’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dal 9 giugno 1988 è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti. È stata sposata con il professore di sociologiadal 1983 al 1999, anno in cui lui è venuto a mancare. Essendo sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata, non si sa se dopo la dipartita delabbia avuto altre relazioni. Il 24 gennaio 2012 è stata travolta da una motocicletta mentre attraversava sulle strisce pedonali in Corso Vittorio Emanuele a Roma.