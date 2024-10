'Gentiluomo di Sua Santità': onorificenza dal Papa per il prefetto di Napoli (Di martedì 8 ottobre 2024) "Gentiluomo di Sua Santità" è una carica istuita da Papa Paolo VI nel 1968. Un'onorificenza importante di cui Papa Francesco ha insignito il prefetto di Napoli, Michele di Bari.I gentiluomini di Sua Santità sono dignitarii laici della famiglia pontificia, e tra i vari compiti hanno quello di Napolitoday.it - 'Gentiluomo di Sua Santità': onorificenza dal Papa per il prefetto di Napoli Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "di Sua" è una carica istuita daPaolo VI nel 1968. Un'importante di cuiFrancesco ha insignito ildi, Michele di Bari.I gentiluomini di Suasono dignitarii laici della famiglia pontificia, e tra i vari compiti hanno quello di

