Florida nel mirino dell'uragano Milton. L'invito di Biden: "Evacuate le abitazioni" (Di martedì 8 ottobre 2024) Milton potrebbe essere l'uragano peggiore a toccare la Florida in 100 anni. Lo ha detto Joe Biden, chiedendo a tutti coloro che sono sotto ordine di evacuazione di lasciare le loro abitazioni. Secondo l'ultimo aggiornamento del National Hurricane Center, il ciclone Milton si sposterà a nord della penisola dello Yucatan oggi (martedì 8 ottobre) e si avvicinerà alla costa occidentale della Florida

Florida - fuga di massa per uragano Milton. Ipotesi rinvio viaggio per Biden - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Un "uragano estremamente potente", come l'hanno definito i meteorologi, mentre il sindaco di Tampa Jane Castor […] L'articolo Florida, fuga di massa per uragano ... (Webmagazine24.it)

