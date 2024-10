Finge di essere innamorato e le spilla 35mila euro: denunciato (Di martedì 8 ottobre 2024) Aveva finto di essere profondamente innamorato per spillarle soldi. Vittima del raggiro una pensionata.Il truffatore, con abile maestria, era riuscito a conquistare la fiducia della donna e aveva iniziato a chiederle di effettuare ricariche sulla propria carta prepagata. Richieste che con il Pisatoday.it - Finge di essere innamorato e le spilla 35mila euro: denunciato Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Aveva finto diprofondamenteperrle soldi. Vittima del raggiro una pensionata.Il truffatore, con abile maestria, era riuscito a conquistare la fiducia della donna e aveva iniziato a chiederle di effettuare ricariche sulla propria carta prepagata. Richieste che con il

«Mi sono innamorato di una delle donne più belle del mondo - la Ferrari delle donne. Mi andava bene tutto. Poi mi sono detto : "Non posso essere solo questo"» - Poi ho capito che ero io che comunicavo quella cosa». A Domenica In, infatti, Belen l’ha accusato di diversi tradimenti. Poi piano piano l’ambizione che ho da sempre avuto è venuta fuori. Una cosa travolgente per me». . In quel momento non capisco nulla. iO Donna ©RIPRODUZIONE ... (Iodonna.it)

Daniel Craig innamorato e Queer per Luca Guadagnino : «È il film in cui volevo essere da anni» - «Per mesi abbiamo potuto sperimentare l’uno con l’altro, per creare questa poesia. Dall’altra Drew Starkey, 30 anni, già visto nella serie tv Outer Banks di Netflix. Da ragazzo volevo cambiare il mondo attraverso il cinema», racconta Guadagnino al Lido. Non sono un ballerino, non lo è neanche ... (Panorama.it)