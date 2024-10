È morto a 74 anni in Algeria. Addio a Neeskens, l’altro Cruyff (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo chiamavano Johan II. Ma non era un’onta perché Johan I era il suo amico Cruyff, il Pelè Bianco, la stella dell’Olanda dei sogni, l’Arancia Meccanica di Michels. È morto improvvisamente a 74 anni Johannes Jacobus Neeskens, uno dei pilastri di quella squadra indimenticabile. Si trovava in Algeria per un progetto di diffusione del calcio per conto della Federazione olandese. Il suo volto scavato, i lunghi capelli da stella del rock che ricadono sulle spalle e poi quella falcata solida e morbida insieme. L’immagine di Neeskens giocatore riemerge dai fotogrammi della memoria. Sono gli anni Settanta, quelli della contestazione giovanile, dei figli dei fiori, dell’amore libero e della grande Olanda che gioca il “calcio totale”. Sport.quotidiano.net - È morto a 74 anni in Algeria. Addio a Neeskens, l’altro Cruyff Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo chiamavano Johan II. Ma non era un’onta perché Johan I era il suo amico, il Pelè Bianco, la stella dell’Olanda dei sogni, l’Arancia Meccanica di Michels. Èimprovvisamente a 74Johannes Jacobus, uno dei pilastri di quella squadra indimenticabile. Si trovava inper un progetto di diffusione del calcio per conto della Federazione olandese. Il suo volto scavato, i lunghi capelli da stella del rock che ricadono sulle spalle e poi quella falcata solida e morbida insieme. L’immagine digiocatore riemerge dai fotogrammi della memoria. Sono gliSettanta, quelli della contestazione giovanile, dei figli dei fiori, dell’amore libero e della grande Olanda che gioca il “calcio totale”.

