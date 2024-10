Due sezioni dell'infanzia 'S. Golinelli' trasferite per lavori di adeguamento (Di martedì 8 ottobre 2024) Due sezioni della scuola dell'infanzia "S. Golinelli" saranno trasferite da Viale Gramsci al plesso della scuola primaria in Via Giolitti. La nuova sistemazione sarà al piano terra, vicino alle classi dei bambini del primo anno della primaria, con accesso riservato ai bagni e a un'area giardino Modenatoday.it - Due sezioni dell'infanzia 'S. Golinelli' trasferite per lavori di adeguamento Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Duea scuola"S." sarannoda Viale Gramsci al plessoa scuola primaria in Via Giolitti. La nuova sistemazione sarà al piano terra, vicino alle classi dei bambini del primo annoa primaria, con accesso riservato ai bagni e a un'area giardino

Mirandola, due sezioni della scuola d’infanzia Golinelli trasferite temporaneamente nel plesso di via Gramsci - Due sezioni della scuola dell’infanzia “S. Golinelli” saranno trasferite da Viale Gramsci al plesso della scuola primaria in Via Giolitti. La nuova sistemazione sarà al piano terra, vicino alle classi ... (sassuolo2000.it)

Multata senza biglietto, arrivano padre e fratello e picchiano controllore - Per loro al momento non risultano provvedimenti restrittivi, ma i militari hanno raccolto elementi trasferiti al tribunale di Cassino. Da valutare anche la posizione della ragazza. (h24notizie.com)

Salici il nuovo comandante dei Carabinieri di Santo Stefano - Il Maggiore Angelo Salici ha recentemente assunto il comando della Compagnia dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra, situata nella provincia di ... (canalesicilia.it)