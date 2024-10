Derby senza gloria per le giovanili granata (Di martedì 8 ottobre 2024) Derby senza gloria per le giovanili granata. Con la Primavera vittoriosa sabato sul campo del Cittadella e la sosta del campionato osservata da Under 17, Under 16 e Under 15, i riflettori erano puntati sul duplice match contro il Parma delle categorie Under 14 e Under 13, ma il bilancio parla di altrettante sconfitte, con 10 reti subite e una sola realizzata. L’Under 14 di mister Liso (nella foto) rimedia un tennistico 6-1 per mano dei ducali, che dopo mezz’ora comandano 4-0: al 60’ Montico accorcia le distanze, prima dell’uno-due conclusivo dei giallo-blu firmato Della Gatta e Bruno. Questo l’11 schierato in campo dagli ospiti: Lumia, Storchi, Tondo (22’ st Ianiro), Fanelli (10’ st Battini), Zavaroni, Vandelli (10’ st Murru), Sassatelli (28’ st Attanasio), Montico, Bonacini (10’ st D’Angelo), Greco (18’ st Lerose), Secondulfo. A disp. Bocedi, Sassi, Martella. Under 13. Ilrestodelcarlino.it - Derby senza gloria per le giovanili granata Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024)per le. Con la Primavera vittoriosa sabato sul campo del Cittadella e la sosta del campionato osservata da Under 17, Under 16 e Under 15, i riflettori erano puntati sul duplice match contro il Parma delle categorie Under 14 e Under 13, ma il bilancio parla di altrettante sconfitte, con 10 reti subite e una sola realizzata. L’Under 14 di mister Liso (nella foto) rimedia un tennistico 6-1 per mano dei ducali, che dopo mezz’ora comandano 4-0: al 60’ Montico accorcia le distanze, prima dell’uno-due conclusivo dei giallo-blu firmato Della Gatta e Bruno. Questo l’11 schierato in campo dagli ospiti: Lumia, Storchi, Tondo (22’ st Ianiro), Fanelli (10’ st Battini), Zavaroni, Vandelli (10’ st Murru), Sassatelli (28’ st Attanasio), Montico, Bonacini (10’ st D’Angelo), Greco (18’ st Lerose), Secondulfo. A disp. Bocedi, Sassi, Martella. Under 13.

