Ddl Lavoro, Cgil e Uil in piazza a Roma. Landini: “Basta precarietà” (Di martedì 8 ottobre 2024) Sindacati in piazza a Roma davanti al Pantheon per protestare contro il “Collegato Lavoro”, il disegno di legge che riforma la materia introducendo forme più flessibili di assunzione. Alla protesta anche il segretario Cgil Maurizio Landini: “Noi abbiamo bisogno di meno precarietà. Non di questa liberalizzazione della forme di Lavoro. Prima hanno liberalizzato i contratti a termine, oggi stanno liberalizzando i contratti di somministrazione e addirittura si inventano forme di Lavoro assurde” dice il sindacalista. “Di precarietà ce n’è anche troppa. Di nuovo questo governo interviene sul Lavoro senza consultare chi si occupa del Lavoro. Questi provvedimenti non li ha chiesti né il sindacato né i lavoratori. A chi rispondono?”. Lapresse.it - Ddl Lavoro, Cgil e Uil in piazza a Roma. Landini: “Basta precarietà” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sindacati indavanti al Pantheon per protestare contro il “Collegato”, il disegno di legge che riforma la materia introducendo forme più flessibili di assunzione. Alla protesta anche il segretarioMaurizio: “Noi abbiamo bisogno di meno. Non di questa liberalizzazione della forme di. Prima hanno liberalizzato i contratti a termine, oggi stanno liberalizzando i contratti di somministrazione e addirittura si inventano forme diassurde” dice il sindacalista. “Dice n’è anche troppa. Di nuovo questo governo interviene sulsenza consultare chi si occupa del. Questi provvedimenti non li ha chiesti né il sindacato né i lavoratori. A chi rispondono?”.

Pa : Cgil e Uil - da contratti a sanità - il 19 ottobre in piazza - 000 presenze". Così Fp-Cgil, Uil-Fpl e Uil-Pa, spiegando che la manifestazione intende anche denunciare "l'aumento delle disuguaglianze" con l'autonomia differenziata e rilanciare la proposta di un grande Piano straordinario per l'occupazione. "Il governo deve dare risposte ai lavoratori delle ... (Quotidiano.net)

Pa : Cgil e Uil - da contratti a sanità - il 19 ottobre in piazza - "Salario, salute, diritti, occupazione": è lo slogan della manifestazione nazionale promossa dalle categorie del pubblico impiego di Cgil e Uil per sabato 19 ottobre a Roma in piazza del Popolo alle 10, per rivendicare il rinnovo dei contratti di tutti i lavoratori e chiedere maggiori risorse per ... (Quotidiano.net)

Cgil e Uil in piazza contro il decreto 'anti-Gandhi' : "Un attacco violentissimo alla libertà di manifestare" - Cgil di Forlì-Cesena, Uil di Forlì e Uil di Cesena insieme ad associazioni e studenti si sono ritrovati in piazza Ordelaffi di fronte alla Prefettura, per ribadire il "no al ddl 1660, un provvedimento che azzera la libertà e il diritto delle persone a manifestare e contiene norme pericolose per... (Forlitoday.it)