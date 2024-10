David Schumacher contro la madre Cora: “Picchiava mio padre Ralf e minacciava me. Ha problemi mentali” (Di martedì 8 ottobre 2024) David Schumacher ha rotto il silenzio sulle vicende che riguardano la sua famiglia. Il ragazzo ha difeso il padre Ralf (fratello minore di Michael) e attaccato la madre Cora Brinkmann, sostenendo che la donna avesse problemi mentali e lo minacciasse: "Soffriva di problemi mentali. Voleva separarmi da mio padre contro la mia volontĂ ". Fanpage.it - David Schumacher contro la madre Cora: “Picchiava mio padre Ralf e minacciava me. Ha problemi mentali” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ha rotto il silenzio sulle vicende che riguardano la sua famiglia. Il ragazzo ha difeso il(fratello minore di Michael) e attaccato laBrinkmann, sostenendo che la donna avessementali e lo minacciasse: "Soffriva dimentali. Voleva separarmi da miola mia volontĂ ".

