Concordato preventivo biennale, a domanda l'Agenzia risponde (Di martedì 8 ottobre 2024) Tredici faq pubblicate sul online sul sito forniscono indicazioni su modalità di calcolo, contribuenti forfetari, ipotesi di esclusione e casi specifici del nuovo istituto

La Sidigas evita il fallimento : omologato il concordato preventivo - La Sidigas non andrà in fallimento. Questa è la decisione emersa dal Tribunale di Avellino, dove il collegio fallimentare, presieduto dal giudice Gaetano Guglielmo, ha emesso stamattina una sentenza che ha omologato il concordato preventivo della Sidigas s.p.a. Di conseguenza, la richiesta di... (Avellinotoday.it)

Concordato preventivo biennale - l'Anc : "Senza proroga impossibile piena comprensione del contribuente" - Il concordato preventivo biennale è uno strumento chiave, assieme al ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022, con cui il Governo intende fare gettito e costruire la prossima manovra finanziaria. Tuttavia, l'Associazione Nazionale Commercialisti di Palermo ha espresso preoccupazione... (Palermotoday.it)

Nuovi forfettari esclusi dal concordato preventivo biennale - limiti anche sul reddito - Se si decide per questo passaggio, il concordato cessa immediatamente. Le norme che riguardano chi sfora questa soglia sono molto chiare, se si parla di un normale regime forfettario. Non è ancora certo però quale potrebbe essere la tassazione sul reddito eccedente. In questo caso il regime ... (Quifinanza.it)