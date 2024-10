Cina | registra incassi da 21 mld yuan al box office durante vacanze

Romadailynews.it - Cina: registra incassi da 2,1 mld yuan al box office durante vacanze

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Pechino, 08 ott – (Xinhua) – Lahato 2,1 miliardi di(circa 29,7 milioni di dollari) dial boxleper la Festa nazionale del 2024, ha dichiarato oggi la China Film Administration. Nel periodo, sono stati venduti in totale 52,09 milioni di biglietti per il cinema. I film nazionali hanno incassato 2,02 miliardi dial box, pari al 95,87% del totale, ha dichiarato l’amministrazione. La produzione nazionale “The Volunteers: The Battle of Life and Death” ha guidato la classifica con un incasso al boxdi 805 milioni dile. (Xin) Agenzia Xinhua