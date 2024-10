Metropolitanmagazine.it - Christopher Reeve: la miglior versione di Superman mai fatta al cinema, sarà vero?

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un boy scout troppo cresciuto? O un concentrato insolito di molecole e sentimenti, dove la mente batte i muscoli? Colui che impara a controllare gli impulsi di vanità, senza autopunirsi. E mai accetta un bicchiere di vino: perché non beve quando vola. Lui è ildi. Ile mai visto al? Provate a convincere i fan del contrario. Il solo Uomo d’Acciaio: credete chepuò volare?, Foto locandina film 1978, da The Movie DatabaseIldi, è quello dei quattro film realizzati fra il 1978 e il 1987. Rimane un’interpretazione iconica, secondo moltissimi pareri illustri e di sentimento. Tanto che nell’immaginario collettivo, non c’è attore che meriti di più, di indossare tuta blu e mantello rosso. 11 chili messi su per calarsi nella parte.