Chi è Stefano Cantino il nuovo amministratore delegato di Gucci

(Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – Notizia molto bella e di interesse internazionale per, il marchio “principe” del Gruppo Kering di Francois Henry Pinault. Oggi pomeriggio il colosso del lusso francese ha annunciato la nomina didi. Insomma, la corsa diriprende con un manager italiano nella carica diriporterà a Francesca Bellettini (altra italiana), Kering Deputy CEO responsabile per il Brand Development del Gruppo., entrato ina maggio 2024 nel ruolo di Deputy Chief Executive Officer, succederà a Jean-François Palus a partire dal 1° gennaio 2025 ed entrerà a far parte del Comitato Esecutivo di Kering.