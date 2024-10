Iltempo.it - Cerno respinge l'assalto del Fatto: “Anche quando ero nel Pd ho sempre detto quello che volevo”

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il Parlamento in seduta comune si è riunito per eleggere un giudice della Corte Costituzionale, che manca al plenum della Consulta dal novembre 2023,concluse il proprio mandato la presidente Silvana Sciarra. Dopo sette scrutini andati a vuoto, l'ottavo richiede 363 voti per eleggere il giudice. L'argomento viene affrontato nel corso della puntata dell'8 ottobre de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Tommaso, dove si evidenzia che le opposizioni stanno ostacolando il voto. Esbotta: “Il Parlamento vive di queste cose qua, godono, parlano e vanno a cena dicendosi ‘Hai visto li abbiamo fregati? Scheda bianca!'. Il Parlamento italiano, non contando più un caz*o da un sacco di tempo, vive di queste cose qua. Adesso sono tutti lì a dire ‘Hai visto, li abbiamo fregati, otto volte, nove volte, dieci volte'. Si vive solo di