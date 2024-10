Catania, casa di spaccio a conduzione familiare, arrestati 2 fratelli: in casa avevano chili di droga (Di martedì 8 ottobre 2024) Girava su uno scooter con la droga nel vano sottosella e tanta altra ne custodiva in casa. È la storia di un uomo di 26 anni e di sua sorella di 23 arrestati dalla Polizia di Stato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo sostanza stupefacente. Nel corso degli accertamenti, fin da subito, l’uomo si è mostrato alquanto nervoso e per questo i poliziotti lo hanno sottoposto a perquisizione personale, poi estesa al veicolo. I sospetti degli investigatori si sono dimostrati fondati; infatti, sotto la sella dello scooter sono stati trovati, due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi, nonché 40 euro in tasca e, ben occultata negli slip, la somma di 400 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. A quel punto l’attenzione dei poliziotti si è rivolta all’abitazione. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Girava su uno scooter con lanel vano sottosella e tanta altra ne custodiva in. È la storia di un uomo di 26 anni e di sua sorella di 23dalla Polizia di Stato per il reato di detenzione ai fini didi un ingente quantitativo sostanza stupefacente. Nel corso degli accertamenti, fin da subito, l’uomo si è mostrato alquanto nervoso e per questo i poliziotti lo hanno sottoposto a perquisizione personale, poi estesa al veicolo. I sospetti degli investigatori si sono dimostrati fondati; infatti, sotto la sella dello scooter sono stati trovati, due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi, nonché 40 euro in tasca e, ben occultata negli slip, la somma di 400 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. A quel punto l’attenzione dei poliziotti si è rivolta all’abitazione.

