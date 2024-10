Calcio Napoli, novità dalla Georgia sul rinnovo di Kvara: la situazione (Di martedì 8 ottobre 2024) In casa Calcio Napoli arrivano dalla Georgia importanti novità sulla questione rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Importanti novità in casa Calcio Napoli, dove tiene banco ormai da tempo la questione del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Come riportato dall’edizione Georgiana della Gazzetta dello Sport, l’agente del calciatore Mamuka Jugeli, dopo la sosta di ottobre incontrerà la società 2anews.it - Calcio Napoli, novità dalla Georgia sul rinnovo di Kvara: la situazione Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In casaarrivanoimportantisulla questionedi Khvichatskhelia. Importantiin casa, dove tiene banco ormai da tempo la questione deldi Khvichatskhelia. Come riportato dall’edizionena della Gazzetta dello Sport, l’agente del calciatore Mamuka Jugeli, dopo la sosta di ottobre incontrerà la società

Ultimissime Napoli calcio - decisione insolita di Conte : succederà da oggi a Castel Volturno - O, per meglio dire, sulla testa dei calciatori che non saranno impegnati con le rispettive Nazionali e, che per questo, resteranno al centro sportivo di Castel Volturno in queste due settimane. Conte e il suo staff hanno infatti nel mirino la trasferta a Empoli e terranno d’occhio soprattutto ... (Spazionapoli.it)

Calcio Napoli - il Como ringrazia i tifosi azzurri : “Al ritorno birra offerta a tutti” - Il Como ha voluto elogiare e ringraziare i tifosi del Calcio Napoli per l’accoglienza di venerdì sera in occasione della sfida contro il club partenopeo, con una promessa in vista della sfida di ritorno. “Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il Calcio Napoli e i suoi tifosi per la ... (2anews.it)

