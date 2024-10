Ilgiorno.it - Boom di nascite, Sulbiate avrà le sue prime scuole per l'infanzia

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Il borgo che ha sconfitto l’inverno demografico. Lo dicono i numeri, ail saldo fra nati e morti è positivo, “di poco ma è così”, dice la sindaca Carla Della Torre che sabato ha posato la prima pietra del nuovo polo per l’. Una maxi opera per la fascia 0-6 che per la prima volta nella storia del paesino di 4mila animea disposizione asili pubblici: un nido e una materna, 190 posti in tutto, 40 dei quali per i piccolissimi. L’intenzione Un deciso cambio di passo nelle politiche per la famiglia corroborato da un investimento di 6 milioni, 4,4 dei quali in arrivo dal Pnrr, il resto dal Comune che ha acceso un mutuo per pagare la differenza.