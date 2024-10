Atalanta Under 23 e Albinoleffe al tappeto: doppia sconfitta contro Giana e Feralpisalò (Di martedì 8 ottobre 2024) Atalanta U23-Giana ERMINIO 1-3 Reti: 16? Trombetta (G), 43? Stuckler (G), 50? Tornaghi (A), 89? rig. Lamesta (G). Atalanta U23: Dajcar, Tornaghi, Del Lungo (93? Michieletto), Gyabuaa (C) (69? Manzoni), De Nipoti, Panada, Vavassori (93? Scheffer), Alessio (93? Sodero), Bernasconi (69? Cassa), Navarro, Bergonzi. A disposizione: Pardel, Bertini, Muhameti, Ghislandi, Obri?, Capac, Cassa, Cortinovis, Chiwisa. Allenatore: Francesco Modesto. Giana Erminio: Mangiapoco, Ferri, Pinto (C), Trombetta (65? Spaviero), Lamesta, Marotta (54? Ballabio), De Maria (65? Colombara, 80? Alborghetti), Stuckler, Caferri, Previtali, Scaringi. A disposizione: Pirola, Moro, Avinci, Muzio, Pala, Pirotta, Buzzi, Piazza, Renda. Allenatore: Andrea Chiappella. Arbitro: Gianluca Catanzaro di Catanzaro. Assistenti: Cristiano Pelosi di Ercolano e Simone Iuliano di Siena. Bergamonews.it - Atalanta Under 23 e Albinoleffe al tappeto: doppia sconfitta contro Giana e Feralpisalò Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)U23-ERMINIO 1-3 Reti: 16? Trombetta (G), 43? Stuckler (G), 50? Tornaghi (A), 89? rig. Lamesta (G).U23: Dajcar, Tornaghi, Del Lungo (93? Michieletto), Gyabuaa (C) (69? Manzoni), De Nipoti, Panada, Vavassori (93? Scheffer), Alessio (93? Sodero), Bernasconi (69? Cassa), Navarro, Bergonzi. A disposizione: Pardel, Bertini, Muhameti, Ghislandi, Obri?, Capac, Cassa, Cortinovis, Chiwisa. Allenatore: Francesco Modesto.Erminio: Mangiapoco, Ferri, Pinto (C), Trombetta (65? Spaviero), Lamesta, Marotta (54? Ballabio), De Maria (65? Colombara, 80? Alborghetti), Stuckler, Caferri, Previtali, Scaringi. A disposizione: Pirola, Moro, Avinci, Muzio, Pala, Pirotta, Buzzi, Piazza, Renda. Allenatore: Andrea Chiappella. Arbitro: Gianluca Catanzaro di Catanzaro. Assistenti: Cristiano Pelosi di Ercolano e Simone Iuliano di Siena.

Serie C, 8ª giornata - Dopo 45' è pari al 'Francioni'. Latina e Giugliano non si fanno male - Con la serata di venerdì 4 ottobre, è tornata nuovamente in campo la Serie C, con l'8ª giornata del campionato 2024/2025: un turno. (tuttomercatoweb.com)

La Giana vola alto, 3-1 sul campo dell’Atalanta U-23 - CARAVAGGIO - Il bis è servito. La Giana Erminio si impone a Caravaggio per 3-1 contro l’Atalanta under 23 reduce da due acuti consecutivi e ... (monzaindiretta.it)

Video Gol Atalanta U23-Giana Erminio 1-3, highlights e sintesi - Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo e al 4’ c’è angolo per l’Atalanta, Bernasconi dalla bandierina crossa sul secondo palo, dove Tornaghi spunta a battere in rete con un destro secco, ... (milanotoday.it)