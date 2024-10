Arrestato a Viterbo 50enne per atti persecutori e minacce (Di martedì 8 ottobre 2024) Fermato mentre seguiva la sua vittima, aveva minacciato di morte il nuovo compagno della donna. A Viterbo, un uomo di 50 anni è stato Arrestato per atti persecutori dopo che una donna, sua ex conoscente, ha denunciato alla questura di essere vittima di molestie e minacce. La donna ha raccontato agli agenti di essere stata oggetto di una serie di attenzioni indesiderate, con il persecutore che la tempestava di messaggi nel tentativo di convincerla a iniziare una relazione sentimentale. Di fronte al rifiuto, l’uomo aveva iniziato a seguirla. La situazione è peggiorata quando lo stalker ha scoperto che la donna aveva intrapreso una nuova relazione. A quel punto, l’uomo ha minacciato di morte il nuovo compagno della donna tramite i social network. Per garantire la sicurezza della coppia, la Squadra Mobile ha organizzato un servizio di osservazione. Romadailynews.it - Arrestato a Viterbo 50enne per atti persecutori e minacce Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Fermato mentre seguiva la sua vittima, aveva minacciato di morte il nuovo compagno della donna. A, un uomo di 50 anni è statoperdopo che una donna, sua ex conoscente, ha denunciato alla questura di essere vittima di molestie e. La donna ha raccontato agli agenti di essere stata oggetto di una serie di attenzioni indesiderate, con il persecutore che la tempestava di messaggi nel tentativo di convincerla a iniziare una relazione sentimentale. Di fronte al rifiuto, l’uomo aveva iniziato a seguirla. La situazione è peggiorata quando lo stalker ha scoperto che la donna aveva intrapreso una nuova relazione. A quel punto, l’uomo ha minacciato di morte il nuovo compagno della donna tramite i social network. Per garantire la sicurezza della coppia, la Squadra Mobile ha organizzato un servizio di osservazione.

