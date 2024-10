Anzj | Illuminate ciò che vi circonda

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo una serie di singoli e quella che lui stesso definisce una «lunga gavetta»,pubblica illumina (Columbia Records/Sony Music Italy), il suo primo album. Undici tracce – senza featuring – che mostrano il vero volto dell’artista e la sua passione per la ricerca sonora, mischiando brani editi e inediti in una sequenza che funziona alla perfezione. «Quando lavoro ad un brano in studio, cerco sempre di raggiungere la stessa potenza e intensità di un singolo. A prescindere dal fatto che venga poi inserito in una compilation o meno. – ci dice– Questo mi mette in difficoltà nella selezione dei singoli. Ad esempio, Surf l’abbiamo scelto anche se non eravamo sicuri, perché tutti i brani risultavano validi. La coerenza che è venuta fuori, secondo me, è data dal fatto che se una persona è realmente fedele alla propria visione e ai propri principi il concept c’è già.